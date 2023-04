Disparos de arma de fogo deixa dois em estado grave em Planaltina

As vítimas foram levadas para o Hospital de Planaltina, e as imagens do ocorrido ainda não foram divulgadas

Na madrugada desta quarta-feira (12), por volta de 00h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência envolvendo arma de fogo na Estância 1, em Planaltina-DF, e duas vítimas. Uma mulher de 32 anos foi atingida e apresentava perfurações na perna esquerda, nos dois braços e no tórax, e foi transportada para o Hospital de Planaltina consciente, mas com sinais de hemorraria interna. Já a outra vítima, um homem de 26 anos, apresentava uma perfuração na região do crânio, e foi transportado também para o Hospital de Planaltina, inconsciente e em estado grave. O CBMDF não teve acesso ainda às imagens da ocorrência, e por isso, não sabe como foi a dinâmica. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar.