Discussão acaba em facadas e homicídio na Fercal

Após uma discussão entre o suspeito e a vítima, identificada como Jhon Maicon da Silva Rodrigues, de 31 anos, houve um óbito e um ferido

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 47 anos, suspeito de homicídio cometido contra um desafeto que, segundo ele, estaria cometendo furtos em uma chácara, na zona rural de Sobradinho II, onde o suspeito trabalhava.

Segundo a polícia, tudo começou com uma discussão entre o suspeito e a vítima, identificada como Jhon Maicon da Silva Rodrigues, de 31 anos, por conta dos supostos furtos. Jhon Maicon teria ido até o suspeito para tirar satisfações acerca das acusações de furtos e roubos e recebeu ameaças de morte por parte de Jhon. A briga teria se iniciado por volta das 16h30, da última segunda-feira (01) quando, após intensa discussão, os envolvidos passaram a trocar socos e tapas.

Diante das agressões, o homem de 47 anos teria sacado uma faca que trazia consigo e desferido pelo menos três golpes na vítima. Em seguida, o autor foi em casa, deixou a faca com o filho e fugiu. A vítima foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho, mas não resistiu e foi a óbito. Já o terceiro envolvido tentou evitar o desfecho fatal e também foi ferido com uma facada profunda.

Um terceiro envolvido tentou evitar o desfecho trágico e acabou atingido a facada no braço. Foto: Imagem cedida ao Jbr.

“Esse agressor já estava andando com esta faca com a intenção de usar, caso viesse encontrar com a vítima do homicídio”, afirma o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho. Em depoimento, questionado se tinha algum remorso, o suspeito revelou que não sentia, pois a vítima estava furtando a chácara onde ele trabalhava.

O suspeito foi preso 1 hora após fugir do local do crime. Foto: PCDF

O suspeito foi preso cerca de uma hora após fugir do local do crime. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde ficará à disposição da Justiça. Se condenado, o homem de 47 anos, deverá responder por homicídio.

“Ele não apresentou-se na delegacia. Pelo contrário, escondeu-se em um local ermo de difícil acesso, na zona rural. E por essa razão também, nós entendemos que não houve uma situação de legítima defesa, como esse agressor tenta construir “, destaca Laércio.