Dia Solidário receberá brinquedos por drive-thru no Palácio do Buriti

Campanha Vem Brincar Comigo arrecada itens que serão entregues para crianças em situação de vulnerabilidade social

Na próxima terça-feira (3), a campanha que mais arrecada brinquedos entre os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) vai iniciar uma nova modalidade de doação. No formato drive-thru, entre as 9h e as 14h, as equipes da Chefia-Executiva de Políticas Sociais receberão os itens doados sem a necessidade de o motorista descer do carro. O Dia Solidário da campanha Vem Brincar Comigo será em frente à rampa na entrada principal do Palácio do Buriti.

A iniciativa, idealizada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, e coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, vinculada à Chefia de Gabinete do Governador, arrecada brinquedos que serão entregues para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Os interessados em colaborar com a campanha podem doar itens novos ou usados – desde que em perfeitas condições. A campanha segue na ativa até o dia 10 . Para quem não conseguir participar do Dia Solidário, basta ir a um dos pontos de arrecadação, como a área interna do Palácio do Buriti, os órgãos do GDF, as administrações regionais e os batalhões da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

É recomendável que os brinquedos usados sejam higienizados com álcool 70% e colocados em um saco plástico transparente. Já os itens novos podem ser doados em seus próprios pacotes. A última edição, em 2021, arrecadou mais de 16 mil brinquedos.

“Se você ainda não fez sua doação, esta é a chance de contribuir com a nossa campanha e trazer ainda mais sorrisos para as crianças do nosso quadradinho. Será um evento muito especial que simboliza a solidariedade e a esperança de um futuro cheio de alegrias e memórias afetivas. Convido todos a participarem desta corrente do bem”, afirmou a primeira-dama do DF.

Com informações da Agência Brasília