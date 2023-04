Dia dos Povos Indígenas tem programação especial

Além disso, o visitante tem à disposição mais de dez mil artefatos no Memorial que traz detalhes da história dos indígenas no país

Comemorado nesta quarta-feira (19), o Dia dos Povos Indígenas terá programação especial no Memorial dos Povos Indígenas até o dia 25 com oficinas, contação de histórias e feiras de artesanato.

A programação do Abril Indígena é gratuita e livre para todas as idades. Além disso, o visitante tem à disposição mais de dez mil artefatos no Memorial que traz detalhes da história dos indígenas no país.

O espaço também é o destino de visitas de várias escolas do DF. Somente no mês de março, 840 turmas estiveram no Memorial. A expectativa é que abril supere este número por se tratar do mês dedicado aos povos indígenas.

“O Memorial tem uma variedade de acervos, colares, cocares e fotografias que remetem a toda a trajetória dos povos indígenas”, explica o gerente do local, David Terena. “O objetivo desse espaço é defender os direitos dos índios.”

Programação

→ Quarta-feira (19)

10h – Cânticos e contos de histórias tradicionais

14h30 – Debate: Diversidade cultural indígena

→ Sexta (21)

10h30 – Contação de histórias para crianças e corrida de Kròwete (sapo)

→ Sábado (22)

9h – Roda animal de poder com defumação

10h30 – Contação de histórias para crianças e oficina de grafismos

14h30 – Roda de debate: Descobrimento ou invasão?

→ Domingo (23)

10h – Debate: Línguas indígenas – saberes únicos

14h – Bate-papo sobre o livro Oboré: quando a terra fala

→ Terça (25)

15h – Bate-papo sobre o livro Oboré: quando a terra fala.

As informações são da Agência Brasília