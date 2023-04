Projeto Ópera Nas Escolas promove apresentações gratuitas em escolas do DF

A iniciativa denominada Projeto Ópera Nas Escolas – A Serva Patroa conta com recursos do FAC

Uberto (Gustavo Rocha) é um velho solteirão dono de um escritório. Ele vive cercado por seus funcionários. Entre eles, sua secretária Serpina (Renata Dourado), que começou ainda jovem como estagiária e não cumpre as ordens do patrão. Serpina age com ele com impertinência, como se fosse a patroa. Há ainda Vespone (Antônio Lucas), outro funcionário antigo do escritório que acaba por torna-se comparsa de Serpina. Estes personagens dão vida a ópera La serva padrona (A Serva Patroa), de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). A cômica produção acaba de ser adaptada pela Cia de Cantores Líricos para passar pelas escolas do Distrito Federal.

Realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, a ópera que leva a Direção Musical de Rafael de Abreu Ribeiro e Direção Cênica de Érika Kallina – ambos da Cia de Cantores Líricos- está aberta para o agendamento de apresentações gratuitas nos Centros de Ensinos locais. No total, serão realizadas quatro apresentações no Gama, quatro em Santa Maria e quatro no Plano Piloto. Para agendar, basta ser de uma destas regiões, atender o EJA ou o Ensino Médio e encaminhar e-mail para: [email protected] com o assunto “Quero receber a ópera A Serva Patroa na minha escola”. Gratuito. Livre para todos os públicos. Maiores informações no Instagram: @ciadecantoresliricos.

Conhecida por tornar o gênero operístico mais acessível, com óperas com menos horas de duração, porém sem perder a essência, a Cia de Cantores Líricos ficou reconhecida na capital federal e no Brasil. Agora, a companhia chegará nas escolas onde, além de apresentar esta ópera cômica com orquestra de câmera, também dará uma aula em apresentação dos instrumentos – violino, violoncelo – para os estudantes.

“Esta é uma ópera muito engraçada, já que a Serpina enrola e acaba por mandar em seu chefe. Cantaremos em português e pretendemos, acima de tudo, irmos nas escolas para mostrarmos um pouco das óperas aos estudantes”, explica a cantora/atriz interprete de Serpina e uma das fundadoras da Cia, Renata Dourado.

Serviço:

Cia de Cantores Líricos de Brasília abre agendamento para apresentar ópera cômica A Serva Patroa nas Escolas do Distrito Federal

Gratuito

Agendamento em: [email protected] com o assunto “Quero receber a ópera A Serva da Patroa na minha escola”.

Livre para todos os públicos

Mais informações no Instagram: @ciadecantoresliricos