Fiscais do Brasília Ambiental socorrem tamanduá-bandeira atropelado

Os fiscais supõem que o tamanduá tenha sido atropelado por um carro de grande porte, devido à quantidade e gravidade dos ferimentos. “Temíamos que ele não chegasse vivo ao Hospital de Animais Silvestres do Zoológico de Brasília, para onde o levamos”, conta o auditor fiscal do Instituto, Igor Fagundes Perfeito, integrante da equipe socorrista.

O tamanduá foi prontamente atendido no Zoológico e está em estado de observação, porém sua situação é grave. A fêmea é de grande porte, com cerca de dois metros, incluindo a cauda. Caso sobreviva, é provável que seja mantida no próprio Zoológico ou em algum outro espaço de cativeiro. "Por ser cega de um olho, e depois das muitas fraturas, causadas pelo atropelamento, que devem deixar sequelas, ficará muito vulnerável.

O Instituto Brasília Ambiental foi chamada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (18), para socorrer um tamanduá-bandeira fêmea com graves ferimentos. O animal foi encontrado por um caminhoneiro na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, estrada que liga as cidades goianas Formosa e Posse. Foi transportado por um tempo no caminhão e repassado para o carro do Corpo de Bombeiros na mesma estrada.

O local onde o animal foi atropelado fica próximo à Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae) e a Reserva Ecológica do Exército, dois espaços ecológicos nos quais há considerável movimentação de animais silvestres.

