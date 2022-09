Big Data mostra empate técnico entre Damares e Flávia

A política do Republicanos recebeu 29% das intenções de voto, enquanto a candidata do PL ficou com 28% das intenções

Em nova pesquisa Big Data divulgada para o Senado pelo Balanço Geral, da Record, Damares Alves e Flávia Arruda apareceram empatadas tecnicamente. A política do Republicanos recebeu 29% das intenções de voto, enquanto a candidata do PL ficou com 28% das intenções.

A pesquisa foi realizada com mil entrevistados nos dias 27 e 28 de setembro, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Atrás de Damares e Flávia Arruda aparece Rosilene Corrêa, do PT, com 14% das intenções de voto, enquanto Joe Valle, do PDT, ficou com 4%. Os demais candidatos receberam no máximo 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 10%.

Quando se trata de eleitores do Ibaneis (MDB), a disputa entre as duas candidatas ao Senado segue acirrada, mas nesse caso, Flávia Arruda aparece na frente com 34% das intenções de voto. Damares aparece com 31%. A candidata do PT aparece em quarto, apenas com 4%.

Governador

Quando se trata de votos válidos, excluindo os votos em branco e nulos, o atual governador do DF recebeu 51% das intenções de voto. O candidato Leandro Grass, do PV, ficou com 20%. Os números mostram que Ibaneis pode ser eleito no primeiro turno.