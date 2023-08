Dia da Saúde terá vacinação no Parque da Cidade neste sábado

Serão promovidas atividades no estacionamento 13, das 9h às 13h. Haverá imunização para adultos e vacina antirrábica para cães e gatos

Para promover o Dia Nacional da Saúde, diversos serviços serão ofertados à população neste sábado (5), no Parque da Cidade. Além de vacinação para todos os públicos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) levará ao local meditação, automassagem, auriculoterapia (técnica semelhante à acupuntura), testes rápidos e vacina antirrábica para cães e gatos, entre outras atividades que ocorrerão no estacionamento 13, das 9h às 13h.

Para o público infantil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levará o projeto Samuzinho. Nele, os profissionais ensinam as crianças a agir em situações de emergência, de forma lúdica e interativa, promovendo a prevenção de acidentes e a importância do cuidado com a saúde desde a infância.

A secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, reforça que a iniciativa integra as ações da pasta para promoção da saúde: “Com essa programação especial, queremos conscientizar a população do DF sobre a prevenção de doenças e a importância de hábitos saudáveis.”

O Dia Nacional da Saúde foi instituído pela Lei nº 5.352, em 8 de novembro de 1967. A data escolhida foi 5 de agosto para homenagear o nascimento de Oswaldo Cruz, médico sanitarista brasileiro que teve uma significativa contribuição para a saúde pública no país. Ele atuou no combate a várias epidemias no Brasil, como febre amarela, peste bubônica e varíola. Além disso, foi responsável pela criação do Instituto Soroterápico Federal, atualmente chamado Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das principais instituições de pesquisa em saúde do país.

Crianças poderão aprender o que fazer em casos de emergência com evento do Samuzinho

Confira a lista de atividades programadas para o Dia Nacional da Saúde

⇒ Vacinação de adultos (doses contra influenza, covid-19, hepatite, febre amarela, tríplice viral e antitetânica)

⇒ Vacinação de crianças (exceto vacina BCG)

⇒ Vacinação antirrábica para cães e gatos e orientações sobre prevenção à raiva animal

⇒ Atualização de dados de usuários RecadastraSUS-DF

⇒ Projeto Samuzinho para crianças

⇒ Práticas integrativas: automassagem, meditação, yoga, tai chi chuan e auriculoterapia

⇒ Exame de espirometria, que avalia a saúde dos pulmões

⇒ Testes rápidos de HIV/Aids, sífilis e hepatite

⇒ Orientações para prevenção da dengue e de outras doenças, com exposição de animais empalhados (escorpião, barbeiros e roedores)

⇒ Demonstração de medicamentos fitoterápicos, manipulados nas Farmácias Vivas e de plantas medicinais usadas na produção

⇒ Apresentação musical ao vivo da banda SUSBand, formada por servidores da pasta, com pop rock nacional e internacional

Público poderá optar por atendimento de auriculoterapia

Dia da Saúde

Atividades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Data: sábado (5)

Local: Estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

Horário: Das 9h às 13h

Entrada gratuita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília