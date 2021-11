Dia D: Confira localização dos postos para vacinação

A ação vai levar a primeira dose da vacina a 14 pontos estratégicos, sendo 8 feiras com grande circulação de pessoas, na Rodoviária do PP

O Dia D de vacinação contra a covid-19 será neste sábado (20), das 9h às 17h, em 28 locais. A ação vai levar a primeira dose da vacina a 14 pontos estratégicos, sendo 8 feiras com grande circulação de pessoas, na Rodoviária do Plano Piloto e em outros espaços públicos. A vacina dos adolescentes, a segunda dose e a dose de reforço serão oferecidas em 16 locais, sendo 13 UBSs, uma policlínica, na Feira dos Importados e na Igreja do Sol Nascente, localizada na Ch 117, Conjunto D, Lote 5.

“Amanhã, o GDF e a Secretaria de Saúde estarão fazendo uma busca ativa das pessoas que ainda não se vacinaram. Nosso esforço será com a primeira dose para quem tem mais de 18 anos. Vamos levar o imunizante mais perto das pessoas”, destaca o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache.

O Dia D é uma parceria da Secretaria de Saúde com outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), como a Secretaria das Cidades e as administrações regionais. O objetivo é ir até onde a população se concentra nos fins de semana e levar a primeira dose. Estima-se que cerca de 248 mil pessoas ainda não tenham iniciado o ciclo vacinal contra a covid-19.

Todos os locais que ofertarão a segunda dose terão AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer-BioNTech. Lembrando que o prazo para segunda dose é de 14 a 28 dias para quem tomou CoronaVac e de 56 dias para quem recebeu AstraZeneca ou Pfizer. A dose de reforço também será ofertada nesses pontos. Veja quais são eles:

“Entendemos que a vacinação é fundamental para a segurança de todos. Por favor, vejam os locais de vacinação onde estaremos volantes e nas UBSs. Juntos, tenho certeza de que levaremos mais segurança para a coletividade do Distrito Federal”, destaca o secretário de Saúde.

Vacinas recebidas

O Distrito Federal recebeu, nesta sexta-feira (19), 46,8 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech, sendo 16.380 para a segunda dose. Ainda na noite desta sexta-feira, há previsão do recebimento de mais 7 mil doses da vacina AstraZeneca para aplicação da D2.

Até o momento, o DF já recebeu 5.639.977 doses, sendo que 4.325.241 já foram aplicadas como D1, D2, dose única, reforço e adicional. Até a última atualização do Vacinômetro, 88,1% da população vacinável, com 12 anos ou mais, já havia recebido a primeira dose. Com a imunização completa, 72,7% da população recebeu duas doses ou dose única.