DF teve chuva de granizo e ventos fortes neste sábado (21)

Durante a tarde deste sábado (21), além da chuva, áreas de Brasília, incluindo a Asa Norte e os Riachos Fundos 1 e 2, foram atingidas por granizo, enquanto ventos fortes ocorreram em Ceilândia e no Gama.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade, advertindo sobre o risco potencial de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 60km/h. Apesar disso, o meteorologista Olívio Bahia não descarta a possibilidade de ventos ainda mais fortes.

De acordo com Bahia, a previsão para o fim de semana inclui temperaturas elevadas e pancadas de chuva. Até as 14h deste sábado, o termômetro no Plano Piloto atingiu 32,1°C.

No domingo (22), segundo o meteorologista, o calor persistirá e, durante a tarde, espera-se que ocorram chuvas na capital, seguindo um padrão bastante similar ao do sábado, com precipitações principalmente entre a tarde e a noite.

Um poste não resistiu aos ventos fortes e caiu, na Granja do Torto. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) não houve vítimas.