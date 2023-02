Licitação para ampliar serviços nos restaurantes comunitários é publicada

O valor máximo estimado do investimento é R$ 35.081.776,80. A expectativa, devido à disputa entre as empresas, é que esse valor diminua

Foi publicado, nesta sexta-feira (17), um aviso de licitação em busca de empresas para fazer a gestão dos restaurantes comunitários de Planaltina e do Recanto das Emas. O certame, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), prevê a oferta de jantar, almoço e café da manhã.

O valor máximo estimado do investimento é R$ 35.081.776,80. A expectativa, devido à disputa entre as empresas, é que esse valor diminua. As instituições interessadas devem verificar a íntegra do Edital em www.comprasgovernamentais.gov.br ou em www.sedes.df.gov.br. Mais informações em (61) 3773-7150.

Ao longo do ano passado, os 14 restaurantes comunitários forneceram cerca de 10 milhões de refeições, incluindo almoço, café da manhã e a alimentação com gratuidade para população em situação de rua.

Somente nessas duas unidades que vão implantar o jantar, foram mais de 1,5 milhão de refeições em 2022. “À medida que os contratos das demais forem se encerrando, vamos abrir editais prevendo à alimentação noturna e, naquelas que ainda não têm, o café da manhã”, enfatiza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Novidades

Nos próximos meses, a expectativa é que algumas das unidades iniciem o funcionamento também aos domingos. Atualmente, os restaurantes comunitários funcionam de segunda-feira a sábado, oferecendo o almoço no valor de R$ 1 para o público geral e gratuitamente para pessoas em situação de rua. O café da manhã está disponível em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Paranoá, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho, Planaltina e Sol Nascente e custa R$ 0,50.

A ampliação também inclui novos restaurantes comunitários que foram anunciados pelo Governo do Distrito Federal no ano passado.

A pasta informa que a construção das unidades em Arniqueira e Sol Nascente estão avançadas e que os demais restaurantes estão em estudo para melhor localização e início das obras.

