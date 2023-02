Confira o que abre e o que fecha no Carnaval

O Centro Pop abrirá para oferta de alimentação, e a Unidade de Proteção Social (UPS) para acolhimento

Após dois anos suspenso, o carnaval no Distrito Federal começa neste sábado (18) e termina na próxima terça-feira (21). Com isso, diversos serviços públicos terão horários de atendimento alterados.

Confira:

Serviço social

Os centros de referência de assistência social (Cras), de referência especializado de assistência Social (Creas) e de convivência estarão fechados entre os dias 18 e 21. O funcionamento retorna às 14h na quarta-feira de cinzas (22). Já os restaurantes comunitários funcionarão normalmente no sábado, fecham entre os dias 19 e 21, e retornam no dia 22 para a oferta do almoço. O Centro Pop abrirá para oferta de alimentação, e a Unidade de Proteção Social (UPS) para acolhimento.

Educação

Não haverá aulas na rede pública de ensino do dia 20 ao 22.

Metrô-DF

O Metrô-DF funcionará em esquema especial neste Carnaval e no próximo sábado (25).

→ Sexta-feira (17)

5h30 às 23h30: todas as estações abertas para embarque e desembarque

23h30 à 1h30: Central e Galeria abertas para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

→ Sábado (18)

5h30 às 23h30: todas as estações abertas para embarque e desembarque

23h30 à 1h: Galeria e Praça do Relógio abertas para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

23h30 à 1h30: Central aberta para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

→ Domingo (19)

7h às 22h: todas as estações abertas para embarque e desembarque

22h à 1h: Central e Praça do Relógio abertas para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

→ Segunda-feira (20)

5h30 às 23h30: todas as estações abertas para embarque e desembarque

23h30 à 1h: Central e Praça do Relógio abertas para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

→ Terça-feira (21)

7h às 22h: todas as estações abertas para embarque e desembarque

22h à 1h: Central aberta para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

→ Quarta-feira (22) – funcionamento normal

5h30 às 23h30: todas as estações abertas para embarque e desembarque

→ Sábado (25)

5h30 às 23h30: todas as estações abertas para embarque e desembarque

23h30 às 00h30: Central aberta para embarque e desembarque e as demais apenas para desembarque

Ônibus

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que a frota de ônibus circulará em esquema especial, com reforço de viagens até 2h – após o encerramento dos eventos carnavalescos. Na sexta-feira (17), os ônibus seguirão tabela horária de dia útil. No sábado (18), utilizarão a tabela de sábado e, no domingo (19), a de domingos e feriados.

Já na segunda-feira (20), as viagens serão de dia útil. Na terça-feira (21), os ônibus circularão com tabela de domingo, e na quarta-feira de cinzas (22), com os horários de dia útil, tendo reforço nas linhas entre as 11h e 13h – em virtude do início do expediente dos órgãos públicos, às 14h. No sábado (25), os ônibus circularão com a tabela horária de sábado com reforço de viagens até 2h.

Os horários podem ser conferidos no site DF No Ponto.

Lazer

O Planetário de Brasília seguirá o funcionamento normal: a visitação à exposição é aberta de terça-feira a domingo, das 7h30 às 19h30. A entrada é gratuita e não é necessário agendar.

O Jardim Botânico de Brasília estará aberto nos dias 18, 19 e 21, das 9h às 17h; e no dia 22 abrirá às 14h. Já no dia 20, uma segunda-feira, estará fechado para manutenção.

Na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, haverá programação especial para as crianças, na terça-feira (21). O público infantil poderá confeccionar máscaras carnavalescas e aprender sobre as peças do Museu de Ciências Naturais, em uma tenda montada próximo à calçada de acesso ao serpentário.

A oficina de produção de máscaras vai das 9h às 11h e das 14h às 16h, enquanto houver materiais disponíveis. Já a tenda temática com as peças animais, intitulada “Não tenha pena de mim, tenha pena de mim!”, será das 9h às 16h.

O Zoo estará fechado apenas na segunda-feira (20), para manutenção do espaço. Nos outros dias, abrirá das 8h30 às 17h, com ingressos a R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). A bilheteria, que fecha às 16h, aceita apenas dinheiro. Crianças até cinco anos de idade não pagam.

Saúde

→ Emergências

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta.

A emergência oftalmológica será de 24 horas no Hospital de Base

→ Caps

As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrem aos fins de semana, retornando a partir das 14h de quarta-feira (22).

→ Hemocentro – A Fundação Hemocentro de Brasíliz terá mudanças de horário no feriado. No sábado e na quarta-feira, o horário será normal, das 7h15 às 18h. Na segunda, será das 7h15 às 18h. No domingo e na terça-feira, não haverá funcionamento.

→ UBS – Algumas unidades básicas de saúde (UBSs) abrem no sábado (18) para a vacinação, testagem e acolhimento. Veja neste link os locais.

→ Farmácias de alto custo – Não abrem aos fins de semana e feriados, retornando na quarta-feira (22) após as 14h.

→ Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e policlínicas não abrem aos fins de semana, retornando na quarta-feira (22 às 14h.

Justiça e Cidadania

As unidades do Na Hora, do Procon-DF e os conselhos tutelares não funcionarão dos dias 18 a 21. O atendimento retorna no dia 22, a partir das 14h. Demandas urgentes relacionadas ao Conselho Tutelar podem ser registradas pelo Cisdeca, no telefone 125.

Os núcleos do Programa Pró-Vítima estarão fechados dos dias 18 a 21, mas atenderão em regime de plantão pelos telefones (61) 98314-0620 e (61) 98314-0622. As atividades retornam no dia 22, às 14h. O Centro Integrado 18 de Maio também não funcionará no feriadão de Carnaval. As urgências podem ser registradas pelo telefone (61) 98314-0636.

As praças dos direitos da Sejus – espaços de uso gratuito, como quadras de esporte e salas para dança, artes marciais e cursos de capacitação – terão funcionamento das 8h às 23h durante o Carnaval, mediante prévia reserva.

Ceasa

O mercado funcionará normalmente durante o feriadão.

Trabalho

As agências do trabalhador não estarão abertas durante o Carnaval, e retornam na quarta-feira de cinzas, às 14h.

BRB

As agências e os correspondentes bancários não abrem nos dias 20 e 21 nem no final de semana, dias 18 e 19, como de costume. Na quarta-feira de cinzas (22), as agências funcionarão das 12h às 16h, e os correspondentes bancários, das 8h às 18h. O horário de visitação do Mirante da Torre de TV será das 10h às 20h, entre os dias 18 e 21.

Forças de segurança

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que o policiamento e os batalhões da Polícia Militar, assim como as delegacias da Polícia Civil, incluindo a de Atendimento à Mulher (Deam) e a da Criança e do Adolescente (DCA), seguem em funcionamento 24 horas. Ocorrências podem ser registradas pelos números 190 e 197. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar também atuam ininterruptamente, sendo que os serviços podem ser acionados pelos telefones 199 ou 193.

A Polícia Civil reforçará o efetivo de servidores no Plano Piloto, que concentra maior número de blocos carnavalescos, e nas unidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher I e II (Deam I e II) e da Criança e do Adolescente I e II.

A Delegacia Móvel, com postos avançados do Instituto de Identificação e de Criminalística, será instalada em locais próximos aos blocos. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) ficará de sobreaviso e será acionada, caso necessário.

Já a Polícia Militar montará uma estrutura de monitoramento, intitulada como Cidade Policial, desta sexta (17) a terça-feira (21), no Estacionamento Norte da Torre de TV; e, dos dias 18 a 20, no Taguaparque. O local servirá como ponto de apoio para os policiais.

Não haverá serviço de atendimento nos postos do Detran entre os dias 18 e 21, retornando o expediente no dia 22, a partir das 14h. As equipes de educação, fiscalização e engenharia de trânsito estarão trabalhando em regime de plantão.

Cultura

A Biblioteca Nacional de Brasília funcionará das 8h às 14h, entre os dias 17 e 21. No dia 22, o atendimento será das 14h às 20h. O Centro Cultural Três Poderes (com exceção do espaço Lúcio Costa) e o Complexo Cultural Samambaia estarão fechados durante o Carnaval e reabrem no dia 22. O primeiro retorna às atividades às 9h e o segundo às 12h.

O Cine Brasília, Espaço Cultural Renato Russo, Complexo Cultural de Planaltina e o Centro de Dança funcionarão normalmente nos dias 18 e 19; fecharão nos dias 20 e 21, reabrindo no dia 22. O Espaço Oscar Niemeyer estará aberto nos dias 18 e 19, fechará no dia 20 e retornará no dia 21, abrindo no dia 22.

A Concha Acústica e o Museu de Arte de Brasília funcionarão normalmente no Carnaval, enquanto o Museu do Catetinho e o Eixo Cultural Ibero-americano estarão fechados durante todo o período. O Memorial dos Povos Indígenas não vai estar aberto na festa carnavalesca e voltará a receber visitantes no dia 22. A Casa do Cantador terá o evento Cantoria Pé de Parede, no sábado (18), às 20h; entre os dias 19 e 21, estará fechado, reabrindo no dia 22 às 14h.

A Biblioteca Pública de Brasília estará aberta no dia 18, fecha dos dias 19 a 21 e abre no dia 22, às 14h.

O Museu Nacional da República abre no sábado e domingo, fecha na segunda-feira e reabre na terça, funcionando também na quarta. Já o Museu Vivo da Memória Candanga só estará fechado no domingo.

Água e luz

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que não haverá expediente nos dias 20 e 21 nos escritórios de atendimento e postos do Na Hora. O serviço retorna ao normal a partir das 14h do dia 22. Já as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão.

O atendimento remoto da Caesb, Agência Virtual, App, Site e telefone 115 funcionam ininterruptamente. Nestes canais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, entre outros serviços.

As lojas de atendimento da Neoenergia Brasília não funcionarão nos dias 20 e 21. O retorno ocorre no dia 22, das 12h às 17h. Disponíveis diariamente, os canais de atendimento virtuais e o plantão operacional da Neoenergia estão preparados para prestar orientações e para o registro e atendimento dos serviços da distribuidora.

Limpeza urbana

Não haverá mudanças no funcionamento do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

DER

As operações de fluidez do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) serão suspensas nos dias 20 e 21. Já no dia 22, ocorrerão normalmente. Os setores de atendimento ao público não funcionarão nos mesmos dias e retornarão a partir das 14h do dia 22.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação vão abrir normalmente. Veja os horários de funcionamento :

– Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias das 8h às 18h

– Monumento Natural Dom Bosco

Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico do Paranoá

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira

Aberto todos os dias 6h às 20h

– Parque Ecológico do Lago Norte

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico da Asa Sul

Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Olhos D’Água

Aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 às 20h. Portões laterais: 6h às 18h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer

Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias das 5h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Areal

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha

Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico Cortado

Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias das 7h às 18h

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul

Aberto todos os dias das 6h às 22h.

As informações são da Agência Brasília