DF tem dois editais de concursos publicados em um dia

Por Gabriel de Sousa

A semana terminou com novidades duplas para os concurseiros que buscam oportunidades de entrar no serviço público no DF. No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (9), foi publicado dois editais de concursos públicos super aguardados: o do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e o de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (PPGG/DF).

O edital do concurso público do Detran oferta 366 vagas, sendo 240 para técnico e 126 para analistas de trânsito. Já o da PPGG/DF oferece 250 nomeações, com 100 vagas imediatas para gestores e 150 para analistas de políticas públicas, além de reservar um cadastro reserva recheado com 1.150 oportunidades.

Os dois concursos são amplamente aguardados pelos estudantes. A última vez em que o Detran realizou um concurso público foi entre os anos de 2010 e 2011, o que faz com que o certame seja o primeiro em 11 anos. Já a última vez em que o DF contratou analistas e técnicos de gestão pública foi em 2002, há 20 anos.

Provas do Detran serão em dezembro

De acordo com o edital, os técnicos, que precisam apenas ter um nível de ensino médio, receberão uma remuneração inicial de R$ 4.650. Já os analistas, que necessitam de um diploma superior, terão salários-base de R$ 6.437,50. Além disso, ambos os cargos terão direito a outros benefícios, como gratificação pela carreira, auxílio-alimentação e ressarcimento para o transporte.

O prazo para a inscrição no certame começará em 10 de outubro e irá até às 23 horas do dia 8 de novembro deste ano. Os cadastros deverão ser feitos no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) através do link: https://www.ibfc.org.br/menus/inscricoes_online.

Os que desejarem o cargo de técnico deverão efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 80, enquanto que os pretendentes ao posto de analistas deverão pagar R$ 90. Os que desejarem a isenção da quantia podem fazer uma solicitação do dia 21 de setembro até às 23 horas do dia 25.

As provas devem ser aplicadas no dia 11 de dezembro deste ano, com horários distintos para os dois cargos. Os técnicos terão até quatro horas para realizar uma prova objetiva, já os analistas terão também que realizar um teste discursivo, totalizando quatro horas e meia de avaliação.

A prova objetiva dos dois cargos terá 60 questões, sendo 30 questões básicas e 30 de conhecimentos específicos. Conforme explica o edital, é necessário que o candidato tenha mais de 50% de aproveitamento para continuar na disputa pela nomeação.

A prova discursiva dos analistas terá caráter classificatório e eliminatório, e será avaliado em uma escala de 0 a 30 pontos, sendo que é preciso ter mais de 15 pontos para continuar concorrendo. Somente serão corrigidas as avaliações dos candidatos que tiveram alcançado o aproveitamento mínimo necessário na prova objetiva, tendo também que estar “classificados dentro do limite”.

PPGG/DF oferece salários de até 7.6 mil

De acordo com o edital do concurso da PPGG/DF, todos os concorrentes precisam ter um diploma em nível superior para concorrer aos cargos. Os analistas receberão salários iniciais de R$ 4.940, enquanto que os gestores terão uma remuneração base de R$ 7.760.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 14 de outubro e 20 de novembro deste ano. Para realizar o cadastro, os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (IADES), que é a banca organizadora do certame, através do link: www.iades.com.br.

Os que desejam concorrer ao cargo de analista precisam pagar uma taxa de R$ 54, enquanto que os que pleiteiam a vaga de gestor devem pagar R$ 79 para efetuar o seu cadastro. Para conseguir a isenção da taxa, é necessário realizar uma solicitação entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro.

Durante a seleção, os candidatos passarão por uma prova objetiva, que será aplicada em 18 de dezembro. A primeira avaliação consistirá em um caderno de 60 questões, sendo que os candidatos ao cargo de gestores terão até quatro horas e meia para responder os itens. Os concorrentes para a função de analista, por sua vez, terão até quatro horas.

Gestores terão uma longa seleção

Os que sonham com o cargo de gestor terão outras avaliações antes dos resultados finais. No dia 18 de dezembro, os concurseiros deverão fazer uma prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirá na elaboração de um texto dissertativo ou descritivo de até 30 linhas.

Além disso, eles também deverão passar por um curso de formação profissional, que também irá eliminar e classificar uma parcela dos candidatos. O treinamento terá a carga de 120 horas de aula, e ocorrerá nas manhãs e nas tardes de segunda à sexta.

Por fim, haverá uma prova de titulação, de caráter exclusivamente classificatório. Esta etapa terá a pontuação máxima de cinco pontos, sendo que os que tiverem um diploma de doutorado terão uma nota maior do que os demais.