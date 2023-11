DF tem 264 vagas de emprego disponíveis nesta quinta (09)

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

As agências do trabalhador estão com 264 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (9) no Distrito Federal e no Entorno. O destaque do dia é para o cargo de serralheiro de alumínio, em Ceilândia, que recebe R$ 2.640, o maior salário do dia.

Há, também, sete profissões com mais de dez oportunidades de trabalho para o candidato. O ofício de operador de caixa tem 15 vagas em Taguatinga (R$ 1.442,53), 15 no Guará (R$ 1.399) e dez na Asa Norte (R$ 1.443). Estão contratando motorista carreteiro em Luziânia (10) e em local não fixo (40) por R$ 1.472 e R$ 1.733, respectivamente.

Açougueiro tem 28 oportunidades podendo optar entre Asa Norte (5), Taguatinga (8) e local não fixo (15). Os salários variam de R$ 1.442,53 a R$ 2.180. Vendedor, sem experiência, tem 45 chances e recebe até R$ 1.500 por mês.

Com dez vagas em cada ofício, estão contratando no DF: ajudante de obras (R$ 1.450), ajudante de açougueiro (R$ 1.320) e servente de pedreiro (R$ 1.438,80).

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília