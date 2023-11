Calendário de Eventos do DF contará com marcha contra o aborto

O PL nº 421/2019, de autoria do deputado Martins Machado, recebeu 13 votos favoráveis

A tarde de terça-feira (7) foi marcada por intensos debates no Plenário da Câmara Legislativa (CLDF). Durante a sessão, foi aprovada a inclusão, no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, da Marcha Distrital da Cidadania em Defesa da Vida – Contra o Aborto, realizada no mês de junho.

O PL nº 421/2019, de autoria do deputado Martins Machado (Republicanos), já tramitava na Casa há um bom tempo, e havia sido aprovado, em primeiro turno, no ano passado, tendo sua apreciação concluída essa semana com a votação do segundo turno e redação final.

A proposta recebeu 13 votos favoráveis, e foi rejeitada apenas pelos deputados Ricardo Vale, Chico Vigilante e Gabriel Magno, todos do Partido dos Trabalhadores; e Gabriel Magno e Fábio Félix (Psol). Entre os argumentos apresentados pela esquerda, está a saúde pública, em que, na opinião deles, deveria estar incluído o debate sobre a questão. A proposição segue para a sanção do governador.

O evento já acontecia há alguns anos e, no dia 20 de junho, foi realizada sua 16ª edição, na Esplanada dos Ministérios. O evento foi promovido pelo Movimento apartidário e suprareligioso Brasil sem Aborto e teve como tema “Vida Sempre!”. Na ocasião, mais de três mil pessoas compareceram às ruas da capital em defesa da vida e pediram a rejeição da ADPF 442, que solicita ao Supremo Tribunal Federal (STF) a legalização do aborto até 12 semanas de gestação.

Os manifestantes também destacaram a necessidade da aprovação do Estatuto do Nascituro (PL 478/2007), que aguarda a votação na Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados desde 2017.