Restaurante Comunitário de Arniqueira vende 2,5 mil refeições na abertura

Foram cerca de 1,5 mil no almoço e mais de 700 no jantar somente no primeiro dia. Nesta manhã, quase 300 cafés da manhã foram comercializados

Ingrid Santos de Aragão, 33 anos, foi uma das primeiros a almoçar no Restaurante Comunitário de Arniqueira. A família dela aprovou a refeição e garantiu que, certamente, vai voltar ao local nos próximos dias. “Além de gostosa, é uma comida barata. Como eu cuido das crianças e preciso trabalhar, vai ter um momento que vou precisar trazer todos para comer aqui”, disse a moradora do Areal. A refeição deles está entre as 2.526 vendidas até a manhã desta quarta-feira (8).

Foram cerca de 1,5 mil no almoço e mais de 700 no jantar somente no primeiro dia. Nesta manhã, quase 300 cafés da manhã foram comercializados. “Assim como aconteceu na unidade de Sol Nascente/Pôr do Sol, a tendência é que essa quantidade aumente gradativamente. E o objetivo é esse: levar comida de qualidade e acessível a quem mais precisa, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional das famílias”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

A estimativa é que a unidade sirva cerca de 3,6 mil refeições por dia em três turnos. O restaurante funcionará nos seguintes horários: café da manhã (R$ 0,50), das 7h às 9h; almoço (R$ 1), das 11h às 14h; e jantar (R$ 0,50), das 17h às 19h. Ele passa a ser o quarto a servir três refeições diárias todos os dias da semana. Anteriormente, o serviço foi implementado nas unidades de Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e Planaltina.

Nesta quarta-feira, o prato principal do almoço foi estrogonofe de carne com batata-doce refogada. O jantar tem arroz colorido com carne suína. Já o desjejum de amanhã conta com bolo, café com leite e mamão.

16º Restaurante Comunitário

Esse é o 16º Restaurante Comunitário do Distrito Federal. Com as portas abertas nesta terça, o restaurante se tornou uma das grandes entregas do governo para os 47 mil moradores de Arniqueira. A localização privilegiada, a poucos metros do Pistão Sul, deve atrair moradores e trabalhadores do Areal, Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), Taguatinga Sul, Riacho Fundo e Águas Claras.

A estimativa é que a unidade sirva cerca de 3,6 mil refeições por dia em três turnos. O restaurante funcionará nos seguintes horários: café da manhã, das 7h às 9h; almoço, das 11h às 14h; e jantar, das 17h às 19h. Ele passa a ser o quarto a servir três refeições diárias todos os dias da semana. Anteriormente, o serviço foi implementado nas unidades de Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e Planaltina.

Com um investimento de R$ 4,9 milhões, o restaurante possui 36 mesas, cada uma com oito lugares, incluindo assentos reservados para pessoas com mobilidade reduzida e sobrepeso. O local passou por intervenções nas instalações elétrica e hidráulica, e recebeu novo encanamento para gás, instalação de aparelhos de ar-condicionado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O restaurante passa a contar com circuito de câmera de segurança, com 16 aparelhos que fazem o monitoramento 24 horas por dia nas áreas interna e externa. O equipamento público foi construído em uma área de 6,5 mil m².

A empresa Triunfo Refeições foi a vencedora da licitação para fornecer a alimentação. Cerca de 30 funcionários farão parte da equipe que trabalhará diariamente na instituição. O contrato, no valor de R$ 7,7 milhões, tem uma duração de 12 meses, que poderá ser prorrogado por até 60 meses.

*Com informações da Agência Brasília