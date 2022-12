DF tem 109 vagas de emprego nesta terça (20)

O cargo de costureira em geral é o que disponibiliza a maior parte das vagas, um total de 59, para trabalhar no Guará

Sushiman, atendente de lojas e auxiliar de padeiro são algumas das 109 vagas de emprego disponibilizadas pelas agências do trabalhador para esta terça-feira (20). Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 3 mil, com oportunidades de trabalho em diversas regiões, como Brazlândia, Ceilândia, Águas Claras, Plano Piloto e Sobradinho.

O cargo de costureira em geral é o que disponibiliza a maior parte das vagas, um total de 59, para trabalhar no Guará. Para essas vagas, os salários ofertados são de R$ 2 mil e R$ 3 mil. Se a área de atuação pretendida for para trabalhar como vendedor pracista, as agências oferecem sete vagas, sendo cinco na Asa Norte, com salário de R$ 1.460, e duas no Guará, com ordenado de R$ 1,5 mil. Em ambas as vagas, é exigido ter experiência e ensino médio completo.

Do total de vagas, 14 são exclusivas para pessoas com deficiência, que são: três para ajudante de obras, para atuar no Guará, com pagamento mensal de R$ 1.380; quatro para auxiliar de padeiro, para atuar no Gama, com salário de R$ 1.212; quatro para trabalhar como auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com ordenado mensal de R$ 1.212; e três vagas para motorista de caminhão, no Guará, com vencimento de R$ 2 mil. Há também duas vagas para estágio na área de contabilidade.

Como se candidatar?

A lista completa das vagas de emprego pode ser acessada aqui. Se interessou por alguma oportunidade? Para participar dos processos seletivos basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

