Funcionamento da Estrutural durante as obras

Troca do pavimento da DF-095 terá investimento de R$ 55 milhões e vai beneficiar cerca de 95 mil motoristas diariamente

A partir desta terça-feira (20), a Via Estrutural (DF-095) terá o pavimento trocado. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) vai alterar o trânsito para causar menor prejuízo à população e o melhor andamento das obras, já que o serviço demanda a interdição de parte das faixas.

A primeira etapa da obra, que compreende um trecho de 2,5 km, será feita no sentido Ceilândia-Brasília, do viaduto do Pistão Norte até o segundo balão da Via Marginal Sul da Estrutural, no entroncamento com a Rua 10B (Castelo Forte).

As duas faixas da esquerda da pista Sul da Estrutural, sentido Ceilândia-Brasília, serão interditadas enquanto o DER estiver pavimentando os primeiros 2,5 km da via, sendo liberada somente a faixa da direita. Para auxiliar o fluxo de veículos, o DER vai liberar a Via Marginal Sul da Estrutural, do lado de Vicente Pires, em sentido único. Atualmente, a via é de mão dupla, mas terá sentido alterado a partir de 20 de dezembro.

“Durante a manhã, a Estrutural tem as seis faixas fluindo no sentido Ceilândia-Brasília. Com a obra, ela terá uma faixa da via expressa nesse mesmo sentido e mais duas faixas da marginal de Vicente Pires na mesma direção. A marginal estará em sentido único para Brasília até o balão do Castelo Forte. Depois, segue normal como é hoje, de mão dupla”, detalha o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante. A obra vai gerar cerca de 200 empregos.

Pela tarde, essa logística será invertida. “No horário de pico à tarde, volta o sentido contrário. A faixa da direita da via expressa fica no sentido Brasília-Ceilândia e as duas faixas da marginal ficam invertidas para Ceilândia”, complementa.

Para acessar a marginal de Vicente Pires de quem dirige no sentido Ceilândia-Brasília, os condutores devem se dirigir à alça construída pelo DER-DF.

Quando todo esse lado da Estrutural for feito, o DER repetirá o trabalho nas pistas no sentido Brasília-Ceilândia

Além disso, serão implantadas 32 placas de regulamentação do sentido da via. Haverá informações educativas em painéis (front light) e em painéis LED ao longo da rodovia. Haverá painéis de mensagens variáveis informando sobre as obras e desvios.

“Essas 32 placas serão colocadas na saída de cada condomínio que existe na marginal da Vicente Pires. Será o primeiro trecho que sofrerá intervenção. Já os frontlights serão ao longo da via”, detalha o superintendente de Operações, Murilo de Melo Santos.

Próxima etapa

Quando essa etapa for concluída, as equipes vão atuar nos 2 km seguintes até chegar à pista do Jóquei Clube e, posteriormente, até o início da via, no cruzamento com a Epia, sempre no sentido Ceilândia-Brasília. Quando todo esse lado da Estrutural for feito, o DER repetirá o trabalho nas pistas no sentido Brasília-Ceilândia.

Os 12,6 km de extensão da via receberão o pavimento rígido, material com vida útil de 20 anos, superior ao asfalto, que varia entre cinco e dez anos. Essa é a primeira obra no DF onde todas as vias de asfalto serão trocadas pelas de pavimento rígido. O trabalho começa com o bloqueio da via e a chegada dos equipamentos para o início dos trabalhos ainda pela manhã de terça (20).

Com informações da Agência Brasília.