DF sediará reunião de secretários de Segurança Pública do país

Secretários de Segurança Pública de todo o país estarão reunidos com o objetivo de discutir políticas públicas para combate à criminalidade

O Distrito Federal sediará a 87ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) nesta semana. A cerimônia de abertura do evento acontecerá nesta quarta-feira (16), às 9h30, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU). Na mesma solenidade, será iniciada a quinta edição do Seminário de Inteligência em Foco. A abertura de ambos eventos será transmitida no canal do YouTube da Agência Brasília, neste link.

O Consesp surgiu em abril de 2003, durante a realização do Encontro Nacional de Secretários de Segurança Pública. Ele oferece às secretarias estaduais informações que possam subsidiar a formulação de diretrizes e metas em segurança pública e divulga ações de sucesso dos estados que possam ser aplicadas por outras unidades da Federação.

Durante o evento em Brasília, secretários de Segurança Pública de todo o país estarão reunidos com o objetivo de discutir políticas públicas para combate à criminalidade e troca de experiências e práticas exitosas entre os participantes. O evento segue até quinta-feira (17), com encontros na Residência Oficial de Águas Claras (Roac) e no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De acordo com o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, os encontros são essenciais para atualização entre os gestores das pastas. “É uma oportunidade de compartilharmos experiências e projetos estratégicos dos diferentes estados e poder contribuir com as políticas de segurança pública nacional e de outras regiões, pois o Conselho é um órgão consultivo do Ministério da Justiça”, ressalta. “Desta forma, debatermos entre os secretários e, ainda, com o MJSP é uma forma de fortalecer o colegiado, de forma atuante e integral”, completa Avelar.

Entre os temas a serem debatidos estão crime organizado e violência urbana, inteligência, distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, saúde dos profissionais de Segurança Pública e legislações.

Atualmente, o Consesp é presidido pelo secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron.

Seminário de Inteligência

O Seminário Inteligência em Foco chega à quinta edição neste ano. Realizado pela SSP-DF, por meio da Subsecretaria de Inteligência, o evento será realizado entre os dias 16 e 18 de agosto, no auditório do Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é debater assuntos voltados para a inteligência, na perspectiva de inovação, estratégia, atuação integrada e enfrentamento ao crime organizado.

Em 2022, o seminário aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com a participação de 280 inscritos, de 13 estados e 62 diferentes órgãos locais e federais.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF)