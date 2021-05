DF registra 894 novos casos de covid neste domingo (17)

Neste domingo (16), foram registradas 19 mortes, sendo 4 ocorridas exatamente hoje, e 15 em dias anteriores

O boletim da covid-19 no Distrito Federal deste domingo (16) mostra 894 novos pacientes infectados pela doença. O número é semelhante ao de sábado (15), quando somou-se 883 casos positivos.

Agora, o total de pacientes infectados é de 391.688 desde o início da pandemia. Destes, 8.317 vieram a óbito.

Lista de espera e taxa de ocupação

Após inaugurar dois dos três hospitais de campanha prometidos, o GDF tem conseguido baixar a lista de espera de pacientes com covid-19 que precisam de leito de unidade de terapia intensiva (UTI). A última atualização mostra que há 12 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção necessitando ser encaminhadas para a UTI. No sábado (15), eram 17.

Há ainda 80 pessoas sem suspeita ou confirmação de covid-19 sem leitos de UTI. Isso porque a taxa de ocupação de leitos de UTI gerais na rede pública ainda é alta: 94,71%. Há, atualmente, 12 leitos vagos, sendo seis adulto, quatro neonatal e dois pediátricos.

Na rede privada, a ocupação de leitos gerais é de 84,07%, e de leitos para covid-19 é de 90,94%.