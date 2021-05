DF reabre agendamento de vacinação para pessoas de 50 a 54 anos que têm comorbidades

O agendamento é feito pelo site vacina.saude.df.gov.br. Antes, é necessário fazer um cadastro no mesmo site

A Secretaria de Saúde reabriu, neste sábado (15), o agendamento para a vacinação contra a covid-19. Quem tem entre 50 e 54 anos e possui comorbidades pode agendar o dia para tomar a primeira dose da vacina.

O agendamento é feito pelo site vacina.saude.df.gov.br. Antes, é necessário fazer um cadastro no mesmo site. Pacientes que não têm registro recente de atendimento no SUS-DF precisam levar relatório médico que comprove a comorbidade no dia da vacinação.

As comorbidades aceitas para a vacinação no DF são:

Imagem: Divulgação/Saúde-DF

Lista de espera e taxa de ocupação

Após inaugurar dois dos três hospitais de campanha prometidos, o GDF tem conseguido baixar a lista de espera de pacientes com covid-19 que precisam de leito de unidade de terapia intensiva (UTI). A última atualização mostra que há 17 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção necessitando ser encaminhadas para a UTI.

Há ainda 90 pessoas sem suspeita ou confirmação de covid-19 sem leitos de UTI. Isso porque a taxa de ocupação de leitos de UTI gerais na rede pública ainda é alta: 94,01%. Há, atualmente, 13 leitos vagos, sendo cinco adulto, cinco neonatal e três pediátricos.

Na rede privada, a ocupação de leitos gerais é de 85,12%, e de leitos para covid-19 é de 90,19%.