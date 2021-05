Ibaneis inaugura hospital de campanha do autódromo

A nova unidade de saúde do Autódromo terá 100 novos leitos de cuidados intermediários (UCI). Esse tipo é destinado para pacientes com o quadro clínico moderado

Na manhã desta sexta-feira (14), aconteceu a inauguração do Hospital de Campanha do Autódromo Internacional Nelson Piquet. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou do evento e lembrou que a unidade vai desafogar os hospitais para a realização de cirurgias eletivas. “Vamos transferir os pacientes de Covid e assim liberar para as cirurgias […] O DF tem 2500 cirurgias classificadas como urgentes que precisam ser feitas”, alertou o mandatário.

O hospital de campanha do Gama foi inaugurado em 7 de maio. Nesta sexta foi a vez da unidade do autódromo. “Até dia 28, com muito esforço, queremos entregar o hospital acoplado de Samambaia que também permitirá desafogar os hospitais para fazerem cirurgias eletivas”, disse Ibaneis Rocha sobre o último hospital que falta ser entregue.

A nova unidade de saúde do Autódromo terá 100 novos leitos de cuidados intermediários (UCI). Esse tipo é destinado para pacientes com o quadro clínico moderado.

Por fim, Ibaneis Rocha agradeceu a toda equipe dos hospitais, dos médicos aos funcionários da limpeza que estão na linha de frente do combate à Covid. Além disso, agradeceu à Novacap pela rápida construção da unidade.

Também presente na cerimônia, a deputada federal Celina Leão elogiou o governo de Ibaneis durante a pandemia. “Ninguém esperava uma pandemia e Brasília foi referência nacional e internacional no combate à Covid”, afirmou a parlamentar.

Celina Leão falou que nenhuma decisão do governador durante a pandemia foi política. “Todas as decisões foram com base em estudos e dados […] a cidade fechou quando tinha que fechar e abriu quando tinha que abrir”, afirmou.