Serão feitas podas de árvores e troca de condutores

Áreas de Riacho Fundo II, Planaltina e Santa Maria terão os serviços de fornecimento de energia suspensos temporariamente, nesta segunda-feira (17). Serão feitas podas de árvores, além de manutenção preventiva da rede elétrica e troca de condutores.

No Riacho Fundo, o corte será das 8h às 13h, nas chácaras 1 a 38, 40, 51, 59, 61, 61-B, 62, 63, 63-B, 69, 72, 74 e 85 da Granja Modelo.

Em Planaltina, no mesmo horário, as regiões Bica do DER; Gleba D, chácaras 12 a 25; Gleba E, chácaras 1 a 17; e sítios Vereda e Boa Vista ficarão sem luz para poda de árvores.

Em Santa Maria, a interrupção será das 9h às 14h30 nas QRs 303, conjuntos A (lotes 2 a 25), B e D; e 304, conjuntos A (lotes 10 a 14), B (lotes 1 a 11 e 15 a 22), C (lotes 1 a 11 e 15 a 22), D (lotes 13 a 17), E (lotes 13 a 15), H (lote 2); e ainda na Entrequadra 303/304, Lote 1.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.