Ibaneis: DF recebe 10 mil doses da Janssen

As doses estarão disponíveis nos postos de vacinação da capital a partir desta sexta-feira (10) e os pontos devem ser divulgados amanhã

Na tarde desta quarta-feira (08), o Distrito Federal recebeu 10.250 doses da vacina da Janssen. A chegada foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Segundo Ibaneis, as novas doses serão usadas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, ou seja, como dose de reforço para aqueles que já tomaram a primeira dose do mesmo imunizante.

“A dose de reforço da Janssen seja aplicada de 2 a 6 meses após a pessoa ter sido vacinada pela primeira vez”, escreveu em publicação nas redes sociais.

As doses estarão disponíveis nos postos de vacinação da capital a partir desta sexta-feira (10) e os pontos devem ser divulgados amanhã. Além dessas, a capital ainda recebeu mais 32.760 doses da Pfizer para aplicação para segundas doses.

Vacinômetro

Até essa terça (07), cerca de 4.549.677 doses foram aplicadas nos brasilienses. Dessas, 2.291.515 (91,14) foram primeiras doses, 2.019.693 segundas e doses únicas e 238.469 doses extras ou de reforço.