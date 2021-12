Previsão de chuva nesta quarta-feira (8)

De acordo com o Inmet, a capital federal está em alerta amarelo, que significa chuvas intensas

Mesmo com o sol que apareceu na manhã desta quarta-feira (8), o brasiliense deve separar o guarda chuva para o resto do dia. De acordo com o Inmet, a capital federal está em alerta amarelo, que significa chuvas intensas.

Os termômetros de Brasília devem registrar até 27°C de temperatura máxima. A umidade relativa do ar varia de 95 a 55%. Conforme o Inmet, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Pela manhã, o céu terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. No período da tarde é previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já no período noturno, segundo o Inmet, muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas.

Instruções do Inmet