DF Legal multa caminhão que depositava resíduos irregulares

A Secretaria DF Legal multou e apreendeu, nesta sexta-feira (17), um caminhão que depositava resíduos sólidos irregularmente no Setor de Clubes Sul. As infrações ultrapassam os R$ 17 mil.

Durante ação da Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos Sólidos (Sufir), um homem foi flagrado enquanto despejava restos de obra dentro de uma área de preservação.

Diante do grande volume de resíduos, os inspetores da Sufir aplicaram a primeira multa, no valor de R$ 11.463,20. Em seguida foi verificado se o veículo possuía o Controle de Transporte de Resíduos (CTR), obrigatório para que realiza o menejo de materiais. Sem o documento uma nova multa foi aplicada, no valor de R$ 5.548,00.

O veículo ainda foi encaminhado para o depósito da DF Legal, onde ficará retido até que todas as informações sejam quitadas.