DF Legal realiza operações contra grilagem

Entre ontem e hoje, a pasta realizou três ações importantes nas regiões de Paranoá Parque, Park Way e Sol Nascente.

A Secretaria DF Legal realizou, nesta sexta-feira (17), a continuação da Operação Pronto-Emprego, que tem o objetivo de desestimular a ação de grileiros, com a remoção de edificações ainda na fase inicial da obra.

“O trabalho da Pronto-Emprego é evitar que grileiros estabeleçam novas ocupações irregulares. Eles acreditam que o final de semana ou feriados prolongados sejam o momento ideal para isso, pensando que o Estado não está fiscalizando. Por isso, nos mantemos vigilantes e atuando para que essas invasões não tenha tempo de se consolidar, evitando prejuízos futuros para a população do Distrito Federal”, destaca o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira

No Paranoá Parque, auditores da secretaria removeram marcações que seriam usadas para lotear uma área destinada a equipamentos públicos, como, por exemplo, escolas, unidades básicas de saúde, entre outros. A denúncia foi feita pela própria comunidade, que acionou a pasta por meio dos canais de ouvidoria.

No Sol Nascente, apenas na manhã desta sexta-feira, foram desconstituídas 46 edificações irregulares feitas com diversos matérias, como lona, madeira, madeirite entre outros.

No Parkway estacas de madeira que demarcavam lotes foram removidos. As denúncias também foram feitas pela comunidade e atendidas dentro do prazo de 72 horas previsto pela Operação Pronto-Emprego.

Veja vídeos da operação:

Vídeo: Divulgação / DF Legal