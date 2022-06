Saúde volta a ter subsecretarias centralizadas

Dessa forma, a revogação faz com que as funções voltem a ser centralizadas e de responsabilidade da chefia da secretaria

A nova secretária da Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, revogou, no último dia 9, a Portaria nº 380, que descentralizava as subsecretarias e suas atividades.

Com a portaria, eram os subsecretários que planejavam e controlavam as atividades das unidades de saúde, como autorizar e fiscalizar as escalas de trabalho.

Dessa forma, a revogação faz com que as funções voltem a ser centralizadas e de responsabilidade da chefia da secretaria.

Máscaras

No início do mês, no dia 2, a Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde divulgou uma nota recomendando a volta do uso obrigatório das máscaras de proteção contra a covid-19 na capital.

A recomendação teve como base os aumentos de casos da doença e a alta Taxa de Transmissão (Rt). Sobre o documento, o governador Ibaneis Rocha (MDB), disse que estava estudando a possibilidade.

Ainda ssim, três dias depois, o então secretário, o general Manoel Pafiadache, deixou a secretaria. Sobre a saída, Ibaneis comentou que “A gente espera mais interação das equipes com mais abastecimento, para podermos superar esse novo momento que nós temos em relação a covid”, disse, durante evento no mesmo dia.