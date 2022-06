Motociclista morre em acidente na DF-001

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista, ainda não identificado, faleceu no local

Um acidente entre um carro e uma moto resultou na morte do motociclista. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (17), na DF-001, entre o Riacho Fundo II e o Recanto das Emas.

Para a perícia, as faixas da via foram interditadas e as polícias acionadas.

Aguarde mais informações