Vídeo: PMDF flagra crime ambiental no Gama

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal flagrou, na manhã desta sexta-feira (17), a construção de poços artesianos, um crime ambiental.

Durante patrulhamento próximo à Ponte Alta, na chácara Uirapuru, os militares encontraram um terreno com máquinas que perfuravam o solo para a criação dos poços.

Em conversa com o proprietário e morador do local, ele assumiu que havia contratado as máquinas para fazer os poços e que não tinha autorização do órgão ambiental competente.

