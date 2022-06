DF Legal desmancha ferro-velho irregular no Gama

O local deveria estar destinado à instalação de equipamentos públicos, como escolas, creches e unidades de saúde

A Secretaria DF Legal realizou, neste sábado (4), uma operação que apreendeu e autuou os responsáveis por instalar um ferro-velho irregular na Ponte Alta do Gama. As multas podem ultrapassar os R$ 100 mil.

O local está destinado à instalação de equipamentos públicos, como escolas, creches e unidades de saúde. Ainda assim, a área foi grilada.

Os responsáveis estavam removendo parte do solo, com a finalidade nivelar o terreno. Ainda durante esta semana, uma equipe foi ao local e já havia notificado o infrator para que apresentasse o plano de manejo de resíduos. Entretanto, as equipes não tinham a informação de que o terreno era público, uma vez que foi apresentado um termo inválido de concessão de uso.

Reavaliada as informações, neste sábado, a fiscalização voltou ao local e apreendeu um contêiner. Os inspetores avaliarão a possibilidade de apreensão dos caminhões, além da quantidade de terra removida do local, para calcular o valor da multa, que pode variar entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, dependendo da quantidade de resíduo.

A ação tem o apoio da Delegacia do Meio Ambiente (DEMA), que ainda pode investigar os envolvidos por crime ambiental e pela apresentação de documentos que não comprovam a posse.