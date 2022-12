DF conquista 4º lugar na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares

A delegação do DF contou com representação em nove modalidades e a participação de 92 pessoas, incluindo atletas e equipes técnicas

Após quatro dias de competição, a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2022 foi encerrada e o Distrito Federal conquistou o 4º lugar na disputa. Esta foi a maior edição da história, com a participação de cerca de 1,3 mil atletas de 25 estados e do Distrito Federal, que disputaram provas em 14 modalidades.

A delegação do DF contou com representação em nove modalidades e a participação de 92 pessoas, incluindo atletas e equipes técnicas. Representantes de quase 60 escolas participaram da delegação do DF. Apesar de não ter subido no pódio no resultado por equipes, o DF ficou com a 4ª posição no resultado final do torneio. Ao somar 280 pontos, a equipe brasiliense voltou para casa com 42 medalhas individuais, sendo 10 de ouro, 17 de prata e 15 de bronze.

As premiações dos atletas do DF podem ser vistas no instagram da Gerência de Desportos da SEEDF. O gerente de Desportos da Secretaria de Educação, Marcelo Ottoline, ressalta que as Paralimpíadas Escolares Brasileiras buscam atender a legislação vigente acerca do uso do esporte como ferramenta pedagógica na formação das crianças e jovens com algum tipo de deficiência.

“O esporte proporciona a inclusão dessa minoria e promove o princípio básico da cidadania que é o poder ir e vir de maneira autônoma, sem depender de ninguém”, afirma. Ele ressalta que uma grande quantidade de alunos participantes de edições anteriores hoje compõe a equipe da Seleção Brasileira nas respectivas modalidades.

As Paralimpíadas Escolares 2022 é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Esporte. As etapas seletivas ocorreram em eventos municipais, regionais, estaduais e/ou distritais, e precedem a etapa nacional. No DF, as seletivas aconteceram no mês de setembro com a participação de mais de 300 estudantes com algum tipo de deficiência.

O grande evento do paradesporto têm por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional.

Desde 2016, a competição acontece nas dependências do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Este é o maior evento mundial para jovens atletas com deficiência em idade escolar.

As informações são da Secretaria de Esportes e Lazer