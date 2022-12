Nivelamento de estrada rural em Brazlândia beneficia mais de 10 mil pessoas

A ação foi executada por uma equipe de mais de 20 pessoas e foram usados mais de 100 caminhões de Resíduos de Construção Civil (RCC)

Cerca de 26 km de estradas não pavimentadas foram niveladas pelo programa GDF Presente, neste mês, na área rural de Brazlândia. A ação, que beneficia mais de 10 mil pessoas, melhora o tráfego de ônibus escolares e o escoamento da produção rural da comunidade.

“A estrada estava deteriorada por causa do período chuvoso, com muitas erosões, e é o caminho em que fazemos o escoamento da produção rural, então, precisava da nossa atenção. Agora, com o trabalho concluído, o acesso de veículos está muito melhor e mais seguro”, afirma o administrador de Brazlândia, Marcelo Gonçalves.

A via passa pela Fazenda Chamas, pelo Assentamento Betinho e por um dos caminhos que dá acesso à Escola Classe Polo Agrícola da Torre. A ação foi executada por uma equipe de mais de 20 pessoas e foram usados mais de 100 caminhões de Resíduos de Construção Civil (RCC), material doado pelo Serviços de Limpeza Urbana (SLU).

“Foi um trabalho duro, feito em 21 dias, que melhora a vida de todas as pessoas que moram na região”, comenta o coordenador do Polo Oeste do programa, Devanir Lopes, responsável por ações em Brazlândia, Samambaia, Sol Nascente e Pôr do Sol.

A diretora da Escola Classe Polo Agrícola da Torre, Roberta Fontenele, afirma que o serviço promove mais conforto para os pequenos cidadãos. “É uma melhoria para os alunos, que moram em diversos pontos da cidade e só chegam à escola de ônibus”, afirma. A unidade atende a 270 crianças da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Mais ações

O GDF Presente executou a poda de árvore em calçada próxima ao Hospital Dia. Foto: Divulgação/GDF Presente

Com o objetivo de liberar a passagem de pedestres nas vias e reduzir riscos de acidentes, houve a poda de árvores em dois pontos do Plano Piloto, na terça-feira (29/11). O serviço foi executado pelo Polo Central em parceria com a Diretoria de Parques e Jardins da Novacap.

Na 508/509 Sul, a equipe podou uma árvore grande que estava atrapalhando o uso da calçada próxima ao Hospital Dia. Os galhos atravessavam o alambrado e impediam a passagem das pessoas na área. “É um trabalho que veio para mudar o ambiente de trabalho e, com certeza, melhorar a vida dos nossos pacientes”, afirma a diretora da unidade médica, Denise Arakaki.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto que também recebeu a poda foi a Avenida Rabelo, na Vila Planalto. “Os galhos das árvores estavam muito grandes e com risco de queda, podendo, a qualquer momento, cair na cabeça de alguém”, afirma o coordenador do Polo Central, Alexandre César.

Com informações da Agência Brasília