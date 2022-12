Brasília recebe 1ª Feira de inovação em Cultura e Economia Criativa do DF neste fim de semana

Com vasta programação que reúne palestras, oficinas, atividades artísticas, debates e muito mais, o evento é gratuito e acontece no Eixo Cultural Ibero-americano de 02 a 04 de dezembro

A capital federal recebe neste fim de semana, de 2 a 4 de dezembro, a primeira Feira de inovação em cultura e economia criativa do DF. O evento é 100% gratuito e contará com uma enorme programação de iniciativas culturais, todas inclinadas à inovação tecnológica em seu desenvolvimento. A ideia do projeto, organizado pela Claudio Reis Eventos, com patrocínio da FAP, é fomentar a economia criativa no Distrito Federal e criar novas oportunidades de aprendizado, além de também proporcionar a troca de conhecimento com atividades educativas.

Durante a feira, serão apresentados diversos estudos realizados na área de ciência, tecnologia e inovação na gestão da política cultural. Também farão parte do evento palestras que terão temas diretamente direcionados para “Cultura, ciência e inovação”; oficinas de capacitação, apresentações de cases de sucesso, atividades artísticas e também um setor que será destinado às exposições e apresentações culturais no local.

Haverá ainda área kids e área games, além de atividades artísticas e culturais com Cosplay, na sexta-feira (02), às 11h, Lito Roza, no sábado (03) às 17h e a cantora Brena Lee no domingo (04) às 17h. A feira acontece de 09h às 19h, exceto na sexta-feira (02), encerrando às 13h. A entrada é franca.

A ideia do evento é mostrar ao público local as diversas oportunidades que estão abertas. O objetivo é concretizar o mapa da inovação da cultura e economia criativa do Distrito Federal, e poder evidenciar o que já existe, mostrando também o que ainda pode ser feito.

Serviço

1ª Feira de inovação em Cultura e Economia Criativa do DF

Data: 02, 03 e 04 de dezembro

Horário: 09h às 19h, exceto dia 2, encerrando 13h

Local: Eixo Cultural Ibero-americano (Antiga Funarte)

Mais informações: (61) 99154-6105