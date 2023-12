Atualmente, o programa DF Acessível dispõe de 25 vans da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)

O Governo do Distrito Federal (GDF), através do programa DF Acessível, oferece transporte gratuito a pessoas com deficiências severas. Segundo a Secretaria de Pessoa com Deficiência (SEPD), esse grupo representa cerca de 5% das pessoas inscritas no Cadastro da Pessoa com Deficiência (CadPcD).

Atualmente, o DF Acessível dispõe de 25 vans da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB). Os veículos têm rotas e horários preestabelecidos para atender a demanda dos deficientes que precisam do transporte. O serviço é exclusivo para pessoas com deficiências severas que impliquem dificuldade de locomoção, em rotas entre a casa do usuário e as unidades de saúde para consultas médicas.

Em setembro, o governador Ibaneis Rocha aumentou a frota que atende o programa e entregou mais 11 vans. Ao todo, os veículos realizam uma média de 100 atendimentos por semana. Para solicitar uma viagem, o deficiente deve estar com o cadastro aprovado no CadPcD e, então, realizar o agendamento por meio do site Agenda DF.

“Dispor de uma van totalmente acessível que busca na porta de casa e deixa direto no hospital é um serviço gratuito importantíssimo para garantir a cidadania dessas pessoas com deficiência. Esse é um projeto que tende a crescer ainda mais”, afirma o subsecretário de Políticas Públicas e Gestão da Secretaria de Pessoa com Deficiência (SEPD), Cesar Pessoa de Melo.

As informações são da Agência Brasília