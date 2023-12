Instituto oferece 480 vagas gratuitas em curso de musicalização

As aulas começam em 8 de janeiro, na Faculdade Cerrado (Taguatinga), de segunda a sexta-feira, em três turnos diferentes

O Instituto Brasil Sapiens vai promover, em janeiro, uma nova etapa do projeto Sons da Juventude, que oferece curso gratuito de musicalização à comunidade. Desta vez, serão 480 vagas, e os interessados podem se inscrever através do formulário.

O curso é voltado para pessoas a partir dos 12 anos que morem no Distrito Federal e vivam em situação de vulnerabilidade social. As aulas começam em 8 de janeiro, na Faculdade Cerrado (Taguatinga), de segunda a sexta-feira, em três turnos diferentes.

O projeto vai formar 16 turmas, divididas entre três turnos: 8h às 10h, 14h às 18h, e 19h às 21h. Haverá ainda acessibilidade para as pessoas com deficiência (PcD). Os alunos receberão um violão para praticar durante as aulas, além de um kit com camisetas e apostilas.

De acordo com os organizadores, a ideia do projeto Sons da Juventude é aproximar os participantes da arte e da cultura, estimular as potencialidades artísticas e intelectuais e democratizar o acesso a produções culturais.