DF Legal faz derrubadas no Setor Cana do Reino, em Taguatinga

Por meio de nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o DF Legal, Secretaria responsável por promover o crescimento ordenado da cidade dentro da legalidade, está resalizando uma operação de derrubada de lotes construídos irregularmente no Setor Cana do Reino, em Taguatinga.

A região fica perto de Vicente Pires e ao lado da BR-001, e moradores foram construindo lotes de maneira desordenada e sem autorização.

Os moradores do local fizeram barricadas para tentar impedir a ação do Governo do Distrito Federal. A PMDF, juntamente com os agentes do DF Legal, chamaram representantes dos moradores para tentar negociar a derrubada sem maiores confrontos.