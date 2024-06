Devotos comemoram dia de Santo Antônio

Por Luis Nova

[email protected]

Milhares de fiéis compareceram à paróquia de Santo Antônio, na 911 Sul, para participar das celebrações do dia de Santo Antônio ontem, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. Foram distribuídos milhares de pães abençoados e ao longo do dia foram celebradas diversas missas, entre às 6h e 20h. A liturgia foi celebrada em hora em hora.

Logo cedo, Elisangela Abreu, de 51 anos, compareceu à paróquia pedindo ajuda ao Santo para curar o neto, Dom, de 4 meses, que estava internado com uma infecção bacteriana na pele, conhecida como celulite infecciosa. Por volta do meio-dia, a filha de Elisangela, Aurora, de 22 anos, ligou para a mãe informando que o netinho havia recebido alta médica. Elisangela não pensou duas vezes e fez a filha trazer o bebêzinho para ser abençoado no dia de Santo Antônio.

“Eu estava na fila, e minha filha me ligou falando que o Don havia recebido alta médica. Eu falei para ela vir para cá, que ele já recebe a bênção de Santo Antônio. Aí ela trouxe ele pra receber a bênção. Só tenho agradecer a intervenção de Santo Antônio em nossas vidas. Meu neto está bem!”, comemora Elisangela. Elisangela é devota de Santo Antônio desde pequena e o seu aniversário foi ontem, junto com o dia do santo que ela é devota.

A empresária Elisa Pereira, de 88 anos, veio correndo pegar o pão de Santo Antônio e pedir para o frei benzer medalhas para seus familiares e funcionários. A empresária é devota há anos e não se recorda quantas vezes veio à paróquia celebrar o dia de Santo Antônio.

“Meu coração fica tão leve quando venho aqui, ainda mais quando é o dia de Santo Antônio. Aconselho a todo mundo vir aqui com devoção ao nosso querido santo. Não se pode esquecer dele (Santo Antônio) em minuto algum. Ele nos protege!” Elisa Pereira

Frei Edgar Vieira trabalhou nas celebrações e em contato direto com os fiéis. Entre bênçãos e celebrações, o religioso contou a história de Santo Antônio, que é conhecido popularmente como santo casamenteiro, mas que possui uma imensa história de cura e fartura na vida das pessoas. E essas histórias estão diretamente relacionadas aos pães abençoados que os fiéis vieram buscar.

“Começar pelo pãozinho de Santo Antônio. Nós temos essa devoção que surgiu a partir da história de um frade de Santo Antônio, lá no conventinho dele. Ele atendia a todos, com muita generosidade, e sempre os necessitados iam pedir comida. O frade sempre dava algo de comer, como por exemplo o pão. Certa vez, o Frei cozinheiro, falou assim para o frei Antônio, você está dando toda a comida para as pessoas e o convento estava ficando sem nada. Então Frei Antônio falou: vai na cozinha e confere direitinho.O Frade foi na dispensa e aconteceu o milagre da multiplicação. Os pães então estavam transbordando naquela cesta”, explica.

De acordo com o religioso, a fama de casamenteiro do santo começou ainda em vida quando ele ajudou uma humilde noiva que queria casar, mas não tinha como celebrar a união com seu verdadeiro amor.

“Ele é o santo casamenteiro porque, certa vez, havia uns dotes para os casamentos e havia uma mulher, muito pobrezinha, que não tinha como oferecer o dote, então Frei Antônio pagou o dote pra ela poder casar. Daí veio a associação de Santo Antônio como casamenteiro”, explica o Frei.

Luis Nova / Jornal de Brasília

Luis Nova / Jornal de Brasília Luis Nova / Jornal de Brasília Luis Nova / Jornal de Brasília Luis Nova / Jornal de Brasília

Luis Nova / Jornal de Brasília Luis Nova / Jornal de Brasília Luis Nova / Jornal de Brasília Luis Nova / Jornal de Brasília

A festa de Santo Antônio é celebrada em Brasília desde antes da inauguração da capital. Em seis de junho de 1959 foi realizada a 1ª Quermesse, que segundo o santuário foi o início da tradição no Distrito Federal. Em primeiro de março de 1961, foi fundada em Brasília a Escola Paroquial de Santo Antônio e no ano seguinte, em 1962, começou a campanha de construção da igreja, que conhecemos hoje.

Santo Antônio

Os milagres de Santo Antônio foram reconhecidos pelo Vaticano somente um ano após sua morte, em 1232, em Roma pelo Papa Gregório IX. Santo Antônio nasceu em 15 de agosto de 1195 em Lisboa e posteriormente se mudou para Pádua, na Itália. Ele faleceu em 13 de junho de 1231, há 793 anos.