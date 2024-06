Ceilândia recebe evento de skate com show e atividades gratuitas para o público neste sábado (15)

O projeto CEU das Artes e Praça dos Direitos em Movimento chega com uma programação recheada para fortalecer as manobras de skate no estilo brasiliense. A iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – Sejus/DF em parceria com o Instituto Idecace leva para a Praça dos Direitos, na Ceilândia Norte, o evento Manobra Skate: encontro da cultura urbana, neste sábado (15 de junho), das 8h às 13h. O encontro cultural reunirá manobras de skate, batalhas de rima e grafite no centro da QNN 13.

Para comemorar o Dia Mundial do Skate (21), grandes personalidades da cultura urbana estarão presentes, como o grupo de rap Atitude para Crer, DJ Yank e o grupo de dança Baile Charme da Capital, além de grupos de grafiteiros da região. Quem for aproveitar a manhã de sábado irá prestigiar batalha de MC’s, grafite ao vivo, jogo de basquete, danças urbanas, além da competição de manobras de skate que promete ser especial. Para os fãs de boas manobras, os skatistas brasilienses Luís Fernando e Charles Kenno estarão no evento para mostrar como se faz.

“Este evento reforça a importância da cultura urbana e sua capacidade de unir pessoas de diferentes origens em torno de uma paixão comum. O impacto positivo se estende além das pistas, influenciando positivamente a autoestima e a coesão social, criando um ambiente onde todos se sentem pertencentes e valorizados”, explica o Presidente da Federação de Skate do Distrito Federal (FSKTDF), Adolfo Frederico de Oliveira Ferreira.

Celebrar e promover a diversidade da cultura urbana se torna uma das responsabilidades do projeto CEU das Artes e Praça dos Direitos em Movimento. O evento também conta com o apoio da Federação de Skate do Distrito Federal (FSKTDF) e de comércios locais como o Ápice Skate Shop e Stylo Black. Ao envolver empresas locais como a Mustache Skate Shop e a Ápice Skate, o evento não apenas celebra a cultura urbana, mas também apoia o comércio local e fortalece a economia da área.

Enriquecimento cultural e regional

“Esta iniciativa tem muita relevância, porque valorizar o esporte significa promover a cidadania e a qualidade de vida. Por meio das atividades esportivas, os jovens cuidam da saúde e desenvolvem habilidades sociais, bem como adquirem disciplina e concentração. Isso reflete na melhoria da convivência em sociedade e promove a inclusão e superação das adversidades”, conta Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania.

O CEU das Artes oferta gratuitamente à comunidade atividades de artes e cultura, esporte e lazer, cursos de qualificação e temáticas de direitos humanos. O projeto conta ainda com a metodologia de detecção e desenvolvimento de talentos DNA do Brasil, garantindo que jovens tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento e encaminhamento esportivo e profissional. Isso se reflete na diversidade de participantes no evento, tornando-o mais representativo e criando um senso de pertencimento e apoio da comunidade local.

“Estamos orgulhosos de promover um evento como este, pois é uma oportunidade de impulsionar a manifestação cultural, fortalecer os laços sociais e revelar os diversos talentos que temos na comunidade. É nossa missão oferecer espaços onde jovens possam expressar sua criatividade e mostrar suas habilidades”, reforça Wilson Cardoso, Presidente do Instituto Idecace.

Ceilândia é conhecida por sua forte presença em manifestações culturais, tornando-a um centro natural para um evento desse tipo. A Praça dos Direitos da QNN 13 oferece uma infraestrutura apropriada para a realização do encontro, com pista de skate e amplo espaço, além da presença de um público jovem, criativo e engajado. Reunindo diferentes expressões culturais a iniciativa proporciona uma plataforma para artistas e atletas locais exibirem seus talentos e se conectarem com a comunidade.

Serviço

Manobra Skate: encontro da cultura urbana

Data e hora: Sábado (15 de junho), das 8h às 13h.

Local: Praça dos Direitos, na Ceilândia Norte, no centro da QNN 13

Saiba mais em idecace.org.br