SESI Lab e Instituto 3M começam programa para incentivar meninas e mulheres nas ciências

No próximo dia 15 de junho começam as primeiras atividades do SESI Lab Delas, um programa do SESI Lab, apoiado pelo Instituto 3M, para promover o protagonismo de meninas e mulheres em diferentes áreas das ciências. Neste primeiro ciclo, foram selecionadas 25 alunas de escolas públicas do Distrito Federal e da rede SESI que estão entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio, além de cinco professoras.

No evento de lançamento, as estudantes e docentes vão conhecer o espaço do SESI Lab por meio de visita guiada e participar de uma roda de conversa sobre equidade de gênero nas ciências com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênio, com a gerente do Instituto 3M & Sustentabilidade, Liliane Moura, e com a pesquisadora em saúde mental e gênero da Universidade de Brasília, Valeska Zanello.

“O objetivo desta primeira etapa é mostrar para essas meninas e mulheres que há caminhos para combater a desigualdade de gênero no meio científico. Queremos estimular interesses e apresentar oportunidades que nem sempre são consideradas viáveis em suas realidades”, explica a superintendente de cultura do SESI, Claudia Ramalho.

Ao longo dos próximos meses, as estudantes e professoras selecionadas participarão de formações em temas como robótica e programação; fabricação digital; metodologia de pesquisa científica e relações entre arte e ciência. Em seguida, elas vão desenvolver projetos de impacto em suas regiões como forma de aplicação dos conteúdos e de conexão entre teoria e prática.

“Para alcançarmos a equidade de gênero nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês) e na sociedade como um todo, é essencial promover a educação e o desenvolvimento profissional de meninas e mulheres, fornecendo as ferramentas para que possam desenvolver suas carreiras. Parcerias como esta do Instituto 3M com o SESI para programas como o SESI Lab Delas são essenciais para alcançar esse objetivo”, afirma Liliane Moura.

Participam deste primeiro ciclo do programa estudantes e professoras do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte (CEMTN), Centro de Ensino Fundamental 26 de Ceilândia, Centro de Ensino Médio 02 do Gama, SESI Taguatinga e SESI Gama.