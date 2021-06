Deve chover novamente nesta segunda (14)

Brasilienses foram surpreendidos pela chuva que caiu em algumas regiões do DF neste domingo

Embora o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já tivesse previsto, brasilienses se surpreenderam com a chuva que caiu em algumas regiões do Distrito Federal no domingo (13) e na madrugada de segunda (14). E ao longo do dia deve chover novamente.

Moradores de Ceilândia, Guará, Águas Claras, Gama e algumas regiões da área central relataram que choveu — pouco, mas choveu — entre a tarde e a noite. A chuva, inclusive, caiu no Mané Garrincha, onde rolou a abertura da Copa América 2021 com vitória por 3×0 do Brasil sobre a Venezuela.

A chuva neste período do ano é inusitada, uma vez que a época é marcada por seca e baixa umidade. Porém, nesta segunda (14), a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. A temperatura não deve passar dos 26ºC, e a umidade relativa do ar pode chegar a 90%.

Na terça (15), o céu deve ficar encoberto o dia todo. A umidade cai (90% a 30%), mas a temperatura se mantém (15ºC a 26ºC). Nos dias seguintes, as nuvens saem para dar lugar a uma névoa seca. Na sexta (18), o céu deve ficar nublado novamente.