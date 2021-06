DF se aproxima de 400 mil casos de covid-19

Plano Piloto também deve alcançar marca negativa em breve ao ultrapassar o número de 40 mil pacientes infectados

O Distrito Federal se aproxima da marca de 400 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O boletim da Secretaria de Saúde deste domingo (13) aponta 1.150 novos casos nas últimas 24 horas.

Além dos mais de 1 mil novos casos, também foram somadas 18 mortes em decorrência da doença. Destas, cinco ocorreram exatamente neste domingo e 13 aconteceram em outros dias, mas a causa da morte só foi esclarecida hoje.

De todos os infectados, 399.712 (95,8%) estão recuperados e 8.955 (2,1%) evoluíram para óbito. Do total de mortes, 761 são de pacientes moradores de outros estados, sendo 653 do Entorno

Quase 40 mil casos no Plano Piloto

O Plano Piloto também se aproxima de uma marca negativa. A região se tornará a segunda do DF a ultrapassar 40 mil casos de covid. Hoje, chegou a 39.992. Apenas Ceilândia, com 46.395, tem mais pacientes infectados. Taguatinga vem na terceira colocação, com 33.118 registros.

Lista de espera por leitos

A atualização mais recente (17h31) mostra que 79 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede pública de saúde. Destas, 10 têm confirmação ou suspeita de infecção por covid-19.

A taxa de ocupação total de leitos para covid na rede pública é de 80,17%; na rede privada, a ocupação de leitos adulto é de 89,80%.