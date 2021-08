Detran divulga prazos para renovação do licenciamento anual

O CRLV-e será disponibilizado após todos os débitos serem quitados

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) divulgou nesta quinta-feira (26) o prazo para renovação do licenciamento anual dos veículos registrados no Distrito Federal. Veja o cronograma:

Veículos de placa com final 1 e 2: renovação até 30 de setembro

Veículos de placa com final 3, 4 e 5: renovação até 31 de outubro

Veículos de placa com final 6, 7 e 8: renovação até 30 de novembro

Veículos de placa com final 9 e 0: renovação até 31 de dezembro

O certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico (CRLV-e) será disponibilizado no aplicativo Detran Digital ou no Portal de Serviços do órgão após quitação de IPVA e multas, caso haja pendências.