Nova baia para ônibus da marginal sul do Túnel de Taguatinga é pavimentada

A baia para ônibus que atenderá a marginal sul do Túnel de Taguatinga já está pavimentada. Com 67 m de extensão, a área dedicada ao embarque e desembarque de usuários do sistema de transporte público ganhou revestimento de concreto. O espaço, localizado no trecho que vai da Avenida Comercial até a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), será equipado com duas paradas cobertas.

Antes da construção da marginal sul, três paradas de ônibus dividiam entre si o grande fluxo de coletivos interbairros que passavam pela antiga Avenida Central. “Eram muito pequenas, cada uma media cerca de 10 metros”, conta André Borges, um dos engenheiros civis responsáveis pela obra do Túnel de Taguatinga. “Os ônibus acabavam parando na faixa de rolamento para que os passageiros pudessem descer ou subir”.

A diferença entre a nova baia e as antigas paradas não se limita ao tamanho. O revestimento usado no ponto de ônibus da marginal sul também mudou. “Fizemos um pavimento de concreto no local”, informa André. “É uma área onde os coletivos param e aceleram, o que gera uma maior concentração de carga. O pavimento asfáltico perde muito em durabilidade”.

Quem estava acostumado a pegar ônibus na Avenida Central comemora a mudança. “As antigas paradas não comportavam a quantidade de coletivos que dependiam dela”, observa o aposentado Ilderfonso Freitas da Silva, 72 anos. “A nova baia, muito mais ampla, vai trazer conforto para os usuários do transporte público e segurança para os motoristas.”

Com informações da Agência Brasília