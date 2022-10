Detran-DF lava faixas de pedestre na Ceilândia

O Detran iniciou o Programa de Lavagem de Faixas de Pedestres em agosto deste ano e até agora 461 faixas já foram lavadas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, nesta segunda-feira (10), lavagem de 11 faixas de pedestre na região de Ceilândia. Na próxima semana, a equipe de engenharia de trânsito estará em Planaltina para continuar o serviço.

O serviço de lavagem de faixas é necessário pois os longos períodos de estiagem possibilitam o acúmulo de sujeira, fuligem e óleo no pavimento asfáltico, o que prejudica a eficiência da sinalização. A iniciativa do Departamento de Trânsito tem o objetivo de restabelecer as condições técnicas de visibilidade da faixa, garantindo mais segurança aos pedestres e condutores.

O Detran iniciou o Programa de Lavagem de Faixas de Pedestres em agosto deste ano e até agora 461 faixas já foram lavadas.

Para o diretor-geral do Detran-DF, Marcelo Portela, o respeito ao pedestre é um orgulho para a população do DF e é prioridade do Departamento e do Governo do Distrito Federal.

O chefe do Núcleo de Sinalização Estatigráfica do Detran-DF, Rodrigo Salgado Pires, explica que Ceilândia é uma cidade muito grande, populosa e com muitas vias arteriais e diversas escolas, por isso o trabalho na região foi intensificado. Rodrigo acrescenta ainda que Planaltina já estava na programação das equipes de lavagem e será a próxima cidade com as faixas lavadas.