Detran-DF divulga lista de motoristas que terão CNH suspensa

Condutores que constam no documento terão 30 dias corridos para entrar com recurso

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou nesta segunda-feira (8) uma lista com 504 motoristas que serão impedidos de dirigir devido a infrações.

A lista foi publicada no Diário Oficial (DODF). Os condutores que constam no documento terão 30 dias corridos para entrar com recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari).

O motorista que tiver a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa deverá realizar curso de reciclagem.

Confira a lista completa a partir da página 5