Concurso da PCDF é suspenso após determinação do MPDFT

Equívoco na destinação de vagas a candidatos negros levou o MPDFT a determinar a suspensão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) suspendeu o concurso realizado neste ano para os cargos de agente e escrivão. A suspensão foi determinada pelo Ministério Público (MPDFT) na última sexta (5) e acatada hoje.

O motivo da suspensão é um erro na reserva de vagas para candidatos negros. Segundo o MPDFT, as vagas destinadas a cidadãos negros foram destinadas só depois da publicação da lista de aprovados.

Além de pedir a suspensão, o MPDFT intimou a PCDF e o Cebraspe, banca organizadora, para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os órgãos têm 72 horas para se posicionarem.

Imbróglios e polêmicas

O certame em questão tem sido marcado por imbróglios. As provas estavam inicialmente marcadas para março de 2020, mas foram suspensas devido à pandemia — não seria possível aglomerar candidatos em uma mesma sala para a realização dos testes. Os exames foram remarcados para agosto, e depois outubro, mas suspensos novamente pelo mesmo motivo.

Após três adiamentos, as provas foram realizadas em agosto de 2021. Candidatos reclamaram de desorganização no dia da aplicação. Além disso, houve suspeita de vazamento do gabarito dos testes.

Os resultados finais das provas objetivas e os provisórios das discursivas de ambos os cargos foram divulgados pelo Cebraspe na semana passada.