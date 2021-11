Secretaria de Trabalho abre 1,5 mil vagas para cursos de qualificação profissional

Inscrições abrem na terça (9) e vão até o dia 18. Alunos têm direito a salário e auxílio transporte

A Secretaria de Trabalho (Setrab-DF) publicou nesta segunda-feira (8) um edital de chamamento público divulgando vagas no âmbito do Renova-DF. Trata-se de um programa que oferece cursos de qualificação profissional à população do Distrito Federal.

Serão 1,5 mil vagas para cadastro reserva. Os cursos disponíveis são de carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. As inscrições abrem nesta terça-feira (9) e vão até o dia 18. Para se inscrever, basta preencher o formulário que será disponibilizado no site da Setrab. O resultado será divulgado no mesmo endereço a partir do próximo dia 22.

Os cursos terão duração mínima de quatro semanas, sendo 20 horas semanais. Para participar, o candidato deve estar desempregado e morar no DF. 5% das vagas serão destinadas a jovens entre 16 e 18 anos que estejam vivendo em unidades de acolhimento institucional.

Os cidadãos que conseguirem inscrição nos cursos terão auxílio equivalente a um salário mínimo, auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais e certificado ao fim das aulas.

Os alunos irão por os ensinamentos em prática em locais públicos do DF, como quadras poliesportivas, praças, parquinhos infantis, parques, pontos de encontro comunitário, jardins, campos de futebol sintético, entre outros. O início das atividades está previsto para o dia 1º de dezembro.