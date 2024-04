Detento que fugiu da Papuda é recapturado

A Polícia Penal recapturou, no fim da tarde desta quarta-feira (10), um dos detentos que fugiu da Papuda durante trabalho externo nesta manhã. Alex Basti da Câmara Mendes, de 24 anos, foi encontrado no P Sul, em Ceilândia.

Além de Alex, Edson Felipe de Souza Campos, de 21 anos, também fugiu nesta manhã e segue foragido. A dupla divide a cela no presídio.

Ambos são do regime semiaberto e são lotados no Centro de Internamento e Reeducação (CIR). A dupla é autorizada a sair para trabalhar sem escolta na Fazenda da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Senape), os presos saem para o trabalho pela manhã e deveriam voltar a carceragem à noite.

Esta é a terceira fuga em menos de um mês. Em 19 de março, Arlan Cotrim dos Santos também fugiu durante o trabalho externo. Autorizado a trabalhar internamente no presídio, o preso estava em processo de transferência para o regime fechado e seria deslocado para outra penitenciária do Complexo no mesmo dia.