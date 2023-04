Desembargadores do TJDFT são homenageados no TRE/DF

Ex-Presidente do TRE/DF, a Desembargadora Carmelita Brasil se disse “eternamente grata à magistratura do Distrito Federal”

A Desembargadora aposentada Carmelita Brasil e o Desembargador Waldir Leôncio Lopes, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), foram homenageados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/DF), nessa quarta-feira (19), em cerimônia de aposição de suas respectivas fotografias na galeria de honra do Tribunal.

Ex-Presidente do TRE/DF, a Desembargadora Carmelita Brasil se disse “eternamente grata à magistratura do Distrito Federal, inclusive ao Egrégio TRE-DF, que por aqui passei em três oportunidades pela experiência de conhecer os dramas humanos, as dores, as insatisfações, as angústias humanas”.

O Desembargador Waldir Leôncio Lopes foi Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Eleitoral do DF. Em seu discurso, afirmou a satisfação pela homenagem recebida. “É uma imensa alegria, nesse momento tão importante da minha vida, retornar para essa Corte de Justiça para ser homenageado com a aposição de minha fotografia ao lado da minha querida amiga Desembargadora Carmelita Brasil e de ilustres mulheres e homens, que passaram e ocuparam a Vice-Presidência e Corregedoria desse egrégio Tribunal”.

Participaram da cerimônia o Presidente do TRE-DF, Desembargador Roberval Belinati, o Corregedor do TRE/DF, Desembargador Mário-Zam Belmiro, os Desembargadores do TJDFT Haydevalda Sampaio, Nivio Gonçalves, Romeu Gonzaga Neiva, J. J. Costa Carvalho, João Egmont e Nilsoni de Freitas, bem como o Procurador Geral Georges Signeur, e o Diretor-Geral do TRE-DF Eduardo de Castro.

As informações são do TJDFT